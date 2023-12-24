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مفتوح الصدر.. إلهام شاهين تثير الجدل في حفل جوائز دير جيست

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الهام شاهين ونبيلة عبيد
الأحد، 24-12-2023 09:54 ص

حرصت إلهام شاهين على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مفتوح الصدر باللون الأسود المنفوش ذات التايجر الأحمر.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها على طريقة الكيرلي.
وأقيم مساء السبت 23 ديسمبر الجاري حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest لعام 2023.
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقام حاليًا في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.
وتألق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، كما تألق المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنانة أنوشكا، جومانا مراد، إلهام شاهين، عبير صبري.
وحضر أيضا كل من الراقصة دينا، الفنانة جيهان الشماشيرجي، داليا البحيري وزوجها وابنتها، رنا رئيس، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم.


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