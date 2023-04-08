مفاجأة ..ميسي يوافق على اللعب بالدوري السعودي

ميسي

Teads NativeTeads

أعلنت تقارير سعودية، إن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وافق على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة المقبلة.



نقلا عن شبكة "ميركاتو دورينا"، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخبر المفاوض السعودي؛ بعدم ممانعته في القدوم إلى دوري روشن السعودي، ولكن ليس في الصيف المقبل.



وأوضحت الشبكة، أن ليونيل ميسي، أكد خلال المفاوضات معه، للانتقال إلى الهلال أو اتحاد جدو؛ على أنه يرغب في الاستمرار بالملاعب الأوروبية؛ لمدة موسم أو اثنين إضافيين، ثم ينضم بعدها لأحد اندية الدوري السعودي.

وأكدت الشبكة، إنه في حال عودة ميسي إلى برشلونة، وعدم اعتزاله بحلول عام 2025؛ قد يرى الشارع الرياضي السعودي، البرغوث الأرجنتيني، بقميص الهلال أو الاتحاد.



