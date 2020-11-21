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مفاجأة مدوية عن والد المطرب الإسرائيلي الذي ظهر مع محمد رمضان

محمد رمضان مع المغني الاسرائيلي
محمد رمضان
 
السبت، 21-11-2020 07:57 م أحمد سالم
يعد عومير أدام أو عمر آدم فنانا شابا ظهر مع النجم المصري محمد رمضان خلال زيارته للإمارات في الفترة الاخيرة، لتجمعهما صورة احتفت بها صفحة اسرائيل بتتكلم عربي، مما إثار هذا الأمر حفيظة رواد التواصل الإجتماعي في مصر والعالم العربي، وذلك لعدم خروج محمد رمضان منذ انتشار الصورة التي تجمعه بالفنان الشاب ذات الجنسية الاسرائيلية، لتوضيح حقيقتها وطبيعتها.

فبالبحث، تبين أن الفنان "عومير أدام" هو مطرب إسرائيلي عاش في مشمار هشفعا بإسرائيل في 22 أكتوبر 1993 وهو مغن إسرائيلي من المُطربين الذين ينتمون إلى تيّار الموسيقى اليهودية الشرقية.

وبحسب المعلومات الواردة عنه ولد في الولايات المتّحدة الأمريكيَّة، وعندما بلغ الثّالثة من عمره انتقلت عائلته للسّكن في مشمار هشبعا حتى عام 2017. 

ويعد والده ينيف آدم من يهود القفقاس، وأمه من اليهود الأشكنازو كان والده عقيدًا في الجيش الإسرائيلي، ونائبًا لقائد وحدة "شلداج" (إحدى وحدات كوماندو سلاح الجوّ الإسرائيلي، وتُعرَف برقمها 5101) ونائبًا لكتيبة المظليين رقم 202. 

واشغل العديد من أفراد عائلته في مناصب في الجيش الإسرائيلي. أمّا أومير أدام فقد كان جُنديًا في فيلق العتاد.
 

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