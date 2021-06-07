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مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد فرجاني ساسي
Native
الإثنين، 07-06-2021 08:37 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "جمهور التالتة" - أن نادي الدحيل القطري دخل على خط المفاوضات مع فرجاني ساسي رغم تفاوض الريان القطري.

وقال في برنامجه إن الدحيل لديه مشكلة كبرى في المحترفين الخاصين به ويريد محترف على مستوى عالي مثل فرجاني ساسي .. أما الريان فسياسته في التعاقد مع الأجانب تقوم على فكرة التعاقد مع اللاعبين في صفقات انتقال حرة مثل ساسي.

وأضاف: رغم هذه الأمور كلها فإن دخول الدحيل على خط التفاوض يثبت أن فرجاني ساسي حتى الآن لم يوقع لأي نادي آخر .. من يعلم قد تحدث بعض الأمور ويظل ساسي في الزمالك.
 

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