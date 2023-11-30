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مفاجأة.. آمال ماهر تتزوج من ثري خليجي والكشف عن جنسيته

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امال ماهر
الخميس، 30-11-2023 12:52 م


كشفت مصادر مقربة، من الفنانة المصرية آمال ماهر، أنها تزوجت مؤخراً من رجل أعمال إماراتي.
وأوضحت المصادر، أنه تم عقد قران المطربة آمال ماهر منذ أيام، وأنها سافرت برفقته زوجها الإماراتي إلى لندن لقضاء شهر العسل.
وأشارت المصادر، إلى أن آمال ماهر قررت نقل إقامتها إلى الإمارات خلال الفترة القادمة، كما كتب الكاتب والناقد هاني عزب عبر صفحته في "فيسبوك": "آمال ماهر تتزوج من رجل أعمال إماراتي وتنقل إقامتها هناك بعد قضاء شهر العسل فى لندن".
وقال الناقد والكاتب خالد فرج، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "زواج آمال ماهر سرا من ثري إماراتي.. تقضي شهر العسل في لندن".

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