الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول خطوبة لعروسين بشبكة فضة بعد ارتفاع أسعار الذهب (صور)

معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر على الهواء: «دمرتيني يا هبة»

أمسك ثدييها بعنف حتى تورما.. يهتك عرض طالبة تعمل على رعاية أطفاله بالزاوية الحمراء

بعد قرار النبك المركزي.. سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ليست حامل.. تطورات جديدة بشان انتحار فنانة شهير شنقًا بموقع التصوير

لم تلحق سوى 42 ساعة فقط.. طائرة خاصة بسعر خيالي لولي عهد سعودي سابق تثير ضجة

أول صورة لقاتل «سيدة الخير» في دمنهور

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع مجموعة أشخاص يرقصون في حفل زفاف بشكل مفاجئ

ميدو مديرًا فنيًا للإسماعيلي و«عبدالمنصف» مدربًا لحراس المرمى

السبب صادم.. خناقة بين عريس وعروسته في حفل الزفاف بالغربية تنتهي في قسم الشرطة

ADS
 

معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر على الهواء: «دمرتيني يا هبة»

Capture
المدرس
Native
Teads
الثلاثاء، 27-12-2022 12:24 م


أقدم معلم ثانوى على التخلص من حياته ،على الهواء المباشرة بالبث المباشر على صفحته الشخصية بالتواصل الاجتماعي،  بتناوله حبة سوس القمح القاتلة .

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم  بالحادث .

 

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن المعلم الذى تخلص من حياته  يدعى  أ. ر ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم ، وأنه أعلن بأنه سيتخلص من حياته بسبب وجود خلافات مع زوجته منذ 15 عاما.

حيث قرر المعلم وضع حد لخلافاته مع زوجته  منذ 15 عاما، فقام بتناول حبة سوس القمح القاتلة، وقام بإعلان وتمثيل انتحاره بالبث المباشر على التواصل الاجتماعي، وقال في البث لزوجته "دمرتيني يا هبة".

 

تم تحرير محضر الحادث وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم  بمدينة الفيوم.

 

إقرأ ايضا

3

أول خطوبة لعروسين بشبكة فضة بعد ارتفاع أسعار الذهب (صور)

1534835_0

أمسك ثدييها بعنف حتى تورما.. يهتك عرض طالبة تعمل على رعاية أطفاله بالزاوية الحمراء

2

أول صورة لقاتل «سيدة الخير» في دمنهور

أخبار متعلقة

46250--تاثر-الزوجة-اثناء-حديثها-لليوم-السابع

«بينام مع مراته قدام العيال ويفرجهم على أفلاح إباحية».. الزوجة الأولى تصدم المحكمة