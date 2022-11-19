«مصر إسلامية».. مشاداة بين أحمد كريمة وفريدة الشوباشي على الهواء

السبت، 19-11-2022
10:11 ص
نشبت مشادة ساخنة بين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،
الدكتور أحمد كريمة
والكاتبة فريدة الشوباشي
، على الهواء بسبب الخلاف على حكم «التاتو
».
وقال أحمد كريمة
خلال لقائه ببرنامج «علامة استفهام»: «ماذا
يفيد الوشم
اللي بيعملوه؟ المسلمون الحقيقيون لا يقومون به». وتابع : «العلم النافع
هو الذي لا يسبب تغييرا في خلق الله، وعندي نصوص تؤكد أنه حرام».
واستطرد: «إنما نشوف واحد يعمل وشم في العضد أو الكتف أو
في مناطق حساسة»، وردت فريدة الشوباشي
«هو الوشم
هيضر المجتمع في إيه».
وقال الداعية : «هيضرها إنه ممكن يحصل خداع، وبعدين مصر إسلامية
واقعًا وتاريخًا ودستورًا، إنتوا عايزين الناس ترجع وتتحسر على اللي فات».
وعلقت فريدة الشوباشي
: «العلمانية تعني أن الدولة حاجة والدين
حاجة تانية، وأنا مع هذا، والمجتمع مسلم لأن الأغلبية الساحقة من الشعب مسلمون، إنما
مفيش حاجة اسمها دولة إسلامية
».