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«مصر إسلامية».. مشاداة بين أحمد كريمة وفريدة الشوباشي على الهواء

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كريمة والشوباشي
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السبت، 19-11-2022 10:11 ص
نشبت مشادة ساخنة بين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة والكاتبة فريدة الشوباشي، على الهواء بسبب الخلاف على حكم «التاتو».

وقال أحمد كريمة خلال لقائه ببرنامج «علامة استفهام»: «ماذا يفيد الوشم اللي بيعملوه؟ المسلمون الحقيقيون لا يقومون به». وتابع : «العلم النافع هو الذي لا يسبب تغييرا في خلق الله، وعندي نصوص تؤكد أنه حرام».
واستطرد: «إنما نشوف واحد يعمل وشم في العضد أو الكتف أو في مناطق حساسة»، وردت فريدة الشوباشي «هو الوشم هيضر المجتمع في إيه».
وقال الداعية : «هيضرها إنه ممكن يحصل خداع، وبعدين مصر إسلامية واقعًا وتاريخًا ودستورًا، إنتوا عايزين الناس ترجع وتتحسر على اللي فات».
وعلقت فريدة الشوباشي: «العلمانية تعني أن الدولة حاجة والدين حاجة تانية، وأنا مع هذا، والمجتمع مسلم لأن الأغلبية الساحقة من الشعب مسلمون، إنما مفيش حاجة اسمها دولة إسلامية».
 

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