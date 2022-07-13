مصرع 7 أطفال بينهم 6 أشقاء غرقًا في الأقصر ومصدر أمني يكشف مفاجأة

الأربعاء، 13-07-2022
09:25 ص
كشف
مصدر أمني بمحافظة الأقصر
أن والد الأطفال الأشقاء الستة الذين لقوا مصرعهم غرقًا في
ترعة
أصفون بقرية الرواجح بمركز القرنة غربي محافظة هو من كان يقود التروسيكل
.
وأوضح
المصدر أن والدتهم وجدتهم لوالدهم كانت أيضاً برفقتهم إلا أنهم نجوا من الحادث فيما
لقي الأطفال السنة وابن عمهم مصرعهم في الحادث.
ولقى
7 أطفال مصرعهم غرقا بينهم ٦ أشقاء في حادث انقلاب تروسيكل
في ترعة
أصفون بقرية الرواجح
بمركز القرنة غربي محافظة الأقصر
.
الأطفال
السبعة الذين لقوا مصرعهم، بترعة
الرواجح بالقرنة غرب الأقصر
، هم كلا من زكريا الحسن
محمد، وفاطمة الحسن محمد، وسارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، ويوسف
الراعي باهي، وإبراهيم الحسن محمد.
ودفعت
هيئة إسعاف جنوب الصعيد برئاسة الدكتور معمر عبد الهادي، بخمسة سيارات إسعاف لموقع
حادث سقوط تروسيكل
أسفر عن مصرع 7 أطفال بينهم 6 أشقاء في ترعة
أصفون بقرية الرواجح
بمركز القرنة غربي محافظة الأقصر
.
وأسفرت
الجهود عن انتشال جثمانين لطفلين، تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عامًا، وتحويلها إلى مشرحة
مستشفى القرنة المركزي، وانتشال 5 جثامين أخرى لأطفال لا تتعدى أعمارهم 14 عامًا.