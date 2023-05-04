الخميس 04 مايو 2023
توقيت مصر 14:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تعلن ضبط 3 رجال و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط فتاة من أسانسير ووفاتها في الحال

ضبط وإحضار البلوجر هبة السيد بعد فيديو "علاقة" ابنها وشقيقته

أسعار تذاكر الحج هذا العام 2023

" كان عايز يعاشرها من الدُبر ورفضت".. والدة عروس طنطا تكشف سبب قتلها الحقيقي

"رفضت تديني حقي الشرعي".. اعترافات قاتل عروسته في الصباحية

"الشاحن فرقع في وشي".. نجمة جعفر العمدة تثير قلق الجمهور

صدمة لجماهير الأهلي.. رحيل ثلاثي الفريق بعد مباراة السوبر

الزمالك يغير موقفه من شكوى اتحاد الكرة ويكشف السبب

تعرف على التسعيرة بعد الزيادة.. ارتفاع أسعار المواصلات والسولار

مصرع 17 وإصابة 29.. تفاصيل الحادث المروع بين أتوبيس وشاحنة

973
موقع الحادث
الخميس، 04-05-2023 11:18 ص

أكدت مصادر أمنية وطبية أن 17 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرين في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط في محافظة الوادي الجديد.

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وأضافت أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة الساعة السابعة التابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.

وتم الدفع بسبع عشرة سيارة إسعاف ووحدات دفاع مدني لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث.

إقرأ ايضا

173-223844-death-elevator-indonesia-girl-2

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط فتاة من أسانسير ووفاتها في الحال

100

ضبط وإحضار البلوجر هبة السيد بعد فيديو "علاقة" ابنها وشقيقته

2064336_0

أسعار تذاكر الحج هذا العام 2023