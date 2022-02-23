مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة ثوران أنشط بركان في العالم

الأربعاء، 23-02-2022
09:14 ص
عرضت فضائية «يورو نيوز»، مقطع فيديو يظهر ثوران بركان
«جبل
إتنا» في جزيرة صقلية الإيطالية.
وأظهر مقطع الفيديو، لحظات ثوران البركان الذي يعد الأنشط في العالم؛ ونتج عن ثوران البركان انتشار كثيف للحمم والسحب البركانية، والتي ارتفعت إلى 10 كيلومترات.
وتسبب ثوران البركان، وانتشار الحمم البركانية، في انتشار غلق مطار «كاتانيا» وإلغاء الرحلات الجوية، وتحويلها إلى مطارات أخرى حفاظًا على أرواح المسافرين.
وبركان «جبل
إتنا» يقع في الساحل الشرقي من جزيرة صقلية الإيطالية، ويعد أنشط بركان في العالم، ويهدد بتدمير مساحات واسعة من الجزيرة حال انفجاره.