السبت 02 أبريل 2022
توقيت مصر 14:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. ليفرول «صلاح» و واتفورد

كلوب يكشف عن موقف مؤثر من «ماني» تجاه « صلاح» بعد التأهل لكأس العالم

رئيس اتحاد الكرة: الفيفا تحرك ضد السنغال ونثق في إعادة المباراة

بعدما تناول «الحبة».. وفاة عريس في ليلة الدخلة

خدشت شرفه.. محاكمة فتاة إماراتية أرسلت صورة صادمة لشاب

مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. وكهربا يرد بصورة «مستفزة»

تهز دولة عربية.. يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في يوم زفافها على شاب آخر

مشروب رمضاني شهير خطر جدًا على مرضى الضغط والكلى

لماذا يجب تناول التمر قبل شرب الماء على الإفطار؟

شاهد ماذا فعل ليفربول لمواساة صلاح وتخفيف حزنه

ADS
 

مشروب رمضاني شهير خطر جدًا على مرضى الضغط والكلى

2021_4_9_20_38_42_982
ا
Native
Teads
السبت، 02-04-2022 10:11 ص

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من تناول مشروب العرقسوس، على مرضى الضغط والكلى، لأنه تأثيره عليهم مثل الكورتيزول.
وبيّن "الناظر" أن العرقسوس، يساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه وبالتالي يكون تناوله خطر لمرضى الكلى والضغط.
ونصح «الناظر»، خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «دي إم سي»، مساء أمس الجمعة، بضرورة الحفاظ على أكل طبق السلطة الخضراء، المكون من الجزر والخيار والطماطم والفلفل الألوان والجرجير وورق السبانخ الأخضر وورق السلق الأخضر، وتضاف عليها ملعقة ليمون وملعقة زيت زيتون، مشيرًا إلى أن هذه المكونات بها الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.
ولفت "الناظر" إلى أنه يجب الإكثار من الفاكهة ونبعد عن الحلويات لأن الحلويات لها مخاطر على الجسم، لأنها تضعف الجهاز المناعي، فضلًا عن ضرورة المشي لتحسين الدورة الدموية وتجنب التعرض لجلطات.
 

إقرأ ايضا

224556

كلوب يكشف عن موقف مؤثر من «ماني» تجاه « صلاح» بعد التأهل لكأس العالم

images

بعدما تناول «الحبة».. وفاة عريس في ليلة الدخلة

download

خدشت شرفه.. محاكمة فتاة إماراتية أرسلت صورة صادمة لشاب