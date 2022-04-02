مشروب رمضاني شهير خطر جدًا على مرضى الضغط والكلى

السبت، 02-04-2022
10:11 ص
حذر الدكتور هاني الناظر
، استشاري الأمراض الجلدية، من تناول
مشروب العرقسوس، على مرضى الضغط
والكلى، لأنه تأثيره عليهم مثل الكورتيزول.
وبيّن "الناظر" أن العرقسوس، يساعد الجسم على الاحتفاظ
بالمياه وبالتالي يكون تناوله خطر لمرضى الكلى والضغط.
ونصح «الناظر»، خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على
قناة «دي إم سي»، مساء أمس الجمعة، بضرورة الحفاظ على أكل طبق السلطة الخضراء، المكون
من الجزر والخيار والطماطم والفلفل الألوان والجرجير وورق السبانخ الأخضر وورق السلق
الأخضر، وتضاف عليها ملعقة ليمون وملعقة زيت زيتون، مشيرًا إلى أن هذه المكونات بها
الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.
ولفت "الناظر" إلى أنه يجب الإكثار من الفاكهة
ونبعد عن الحلويات لأن الحلويات لها مخاطر على الجسم، لأنها تضعف الجهاز المناعي، فضلًا
عن ضرورة المشي لتحسين الدورة الدموية وتجنب التعرض لجلطات.