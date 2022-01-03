مشروب بسيط جدًا يقلل خطر الإصابة بالضغط بنسبة 65%

الإثنين، 03-01-2022
10:18 ص
يعد ارتفاع ضغط الدم
نذيرًا لمشاكل خطيرة ويزيد بشكل كبير
من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
تحدث المضاعفات التي تهدد الحياة عندما يصل الضغط داخل الأوعية
إلى حد معين وهناك خطر حدوث جلطات دموية أو تمزق الأوعية الدموية. لحسن الحظ، يمكن
لبعض المشروب
ات إرخاء العضلات الملساء التي تبطن جدران الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق
المزيد من الدم.
وبوجود مثل هذا التأثير، تقلل هذه المشروب
ات بشكل كبير من
خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم
في المستقبل.
تتكون قراءات ضغط الدم
عادة من رقمين، والوحدة هي ملليمترات
من الزئبق. الرقم الأول هو الضغط الانقباضي، والثاني هو الضغط الانبساطي.
وأفاد المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية أن الضغط المرتفع
يعتبر ضغطًا يزيد عن 135/85 ملم من الزئبق. وعادة ما تظهر المشكلات الصحية بعد هذه
العتبة.في هذه المرحلة، يُعالج ارتفاع ضغط الدم
عادةً بأدوية خاصة، لكن العديد من النباتات
تساعد أيضًا في التغلب على هذه الحالة.
وجدت إحدى الدراسات أن التايوانيين الذين يشربون الشاي الصيني
الأسود بانتظام - على الأقل 120 غرامًا يوميًا - لديهم خطر منخفض بشكل كبير للإصابة
بارتفاع ضغط الدم
.
في الواقع، وجد العلماء أن شرب حتى نصف كوب من الشاي الأخضر
أو أولونغ يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم
بنسبة تصل إلى
50%، بحسب "إكسبرس".
بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يشربون أكثر من كوبين
من الشاي الأخضر
يوميًا يقل خطر إصابتهم بالمرض بنسبة 65%.