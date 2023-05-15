مُسن سعودي يطلب فتاة عشرينية للزواج مقابل مهر خيالي

الإثنين، 15-05-2023
11:24 ص
كشف مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين، يوسف القعيط، عن محادثة
غريبة دارت بينه وبين ثري خمسيني يبحث عن فتاة عشرينية
للزواج مقابل مهر خيالي وسيارة
وفيلا.
ثري وفتاة عشرينية
وقال القعيط، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":حدثت
بيني وبين ثري خمسيني متزوج محادثة غريبة وكان قد أوصاني أن أبحث له عن فتاة عشرينية
من أسرة أحوالها المادية متوسطة ليتزوجها بشرط أن لاتكون جامعية ولا ترغب في الوظيفة
وغير قبيلية ووعد بمهر خيالي ومايتبع ذلك من فيلا وسيارة.
مهر ضخم
وأضاف: فقلت له: كنت أظن أول ما أبديت لي ذلك أن إيجاد طلبك
سهل مع هذا المهر الضخم ولكني اكتشفت صعوبته بسبب رفض الأمهات.
الفلل والسيارات
وأكمل: فقال: ربما في دور التحفيظ والمهتمات بالقرآن من توافق،
مشيرا: فقلت: ولكن هؤلاء لاتغريهم المهور العالية والفلل والسيارات.
الدعوة والخير
وتابع: فقال : سأتبرع بالنيابة عنها بمئة ألف ريال (كل سنة)
في وجوه الدعوة والخير وسأكتب ذلك في العقد، مختتما: فقلت : هذا عرض لم يسبقك إليه
أحداً.