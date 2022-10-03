مذيعة شهيرة تطلق النار على نفسها قبل أيام من زفافها وتترك رسالة صادمة لخطيبها

الإثنين، 03-10-2022
10:08 ص
بعد حوالي شهر من إقدام المذيعة الأمريكية نينا باتشولكي
على التخلص من حياتها قبل زفاف
ها، كشفت عائلتها تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها المستقبلي.
وكانت مذيعة برنامج WAOW في قناة News 9، قد انتحرت في 27 أغسطس الماضي في حادثة صدمت الشارع الأمريكي، وذلك بعد 90 دقيقة فقط من شراء مسدس وذخيرة.
كما أرسلت مذيعة الأخبار في ولاية ويسكونسن، رسالة نصية إلى خطيبها قبل أن تطلق النار على نفسها.
وقبل الانتحار أرسلت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا رسالة إلى خطيبها كايل هاس، قائلة: "أحبك يا كايل بالرغم مما فعلته بي، آسفة لأنني سأفعل ما علي فعله، ولكنني لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن".
وتسببت وفاة المذيعة الأمريكية قبل أسابيع فقط من زواجها من خطيبها كايل هاس، في صدمة بين الأمريكيين.
بينما أفادت معلومات بأن خطيبها التي كانت على بعد أسابيع من الزواج منه، كان قد خاض علاقة غرامية أخرى، مما تسبب لها بالاكتئاب.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن علاقتهما على مدار عامين، كانت مليئة بالمشاكل وتخللها الإدمان على الكحول.