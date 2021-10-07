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مدير مكتب ولي العهد السعودي ينعى باح الفغم: خدم وطنه بإخلاص

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الخميس، 07-10-2021 10:18 ص
نعى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اللواء بداح الفغم والد اللواء الفقيد عبد العزيز الفغم المعروف بحارس الملوك، ووصفه بأنه "رجل خدم وطنه بإخلاص وتفان".
ودعا مدير مكتب ولي العهد السعودي للواء بداح الفغم وابنه عبد العزيز الفغم بالرحمة، معربا عن خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه.
كما كتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية في نعي اللواء بداح عبد الله الفغم "اللهم أبدلهُ دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا".
 

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