مدرب كرة قدم يهتك عرض لاعب داخل شقته في حلوان (تفاصيل صادمة)

الأربعاء، 04-08-2021
07:21 م
قررت
محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز محاكمة مدرب كرة قدم
بتهمة هتك عرض
لاعب
في حلوان لجلسة 8 سبتمبر للحكم.
صدر
القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم
فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
كشف
أمر الإحالة أن المتهم محمد .ع وشهرته كابتن ألو 30 عاما، مدرب كرة قدم
مقيم في
بلوك 9 المشروع الأمريكي في حلوان في غضون
شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل عبدالله .م وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه
وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه
تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من
بث الرعب في نفسه بما دفعه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.
وأوضح
أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بأخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض
المجني
عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين أولهما بأنه أشهر في وجهه سلاحا
أبيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه إلى أمره كاشفا
عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة
فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والامساك بمواضع عفته
محاولا الاعتداء الجنسي عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر
سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.
وأشار
أمر الإحالة إلى أن المجني عليه امتثل إلى أوامر المتهم خوفا من افتضاح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك
بمواضع عفته وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر 18 عاما.
وأكد
المجني عليه في أمر الإحالة أنه منذ بداية عام 2020 ونظرا لتفوقه في رياضة كرة القدم فقد قام والده بالتسجيل له في نادي رياضي محل عمل المتهم
في القضية حيث يعمل الأخير فيه مدرب
ا واعتاد التقابل مع المتهم في التدريبات التي جمعت بينهم وفي أحد الأيام طلب منه المتهم
الحضور إلى مسكنه حتى يقوم بتسليمه مبلغ مالي وهاتفا محمول على سبيل المكافأة نظرا
لتغلبهم على أحد الفرق الرياضية فامتثل له وبالدخول إلى شقته السكنيه فوجئ بالمتهم
مشهرا في وجهه سلاح أبيض سكين مهددا إياه به وطلب منه خلع ملابسه والدخول إلى غرفة
النوم فامتثل إلى أمره وحال إلى ذلك فقام المتهم بملامسة مواضع حساسه من جسده وتلاحظ له قيام المتهم بتصويره في ذلك الوضع ففر
هاربا.