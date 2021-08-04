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مدرب كرة قدم يهتك عرض لاعب داخل شقته في حلوان (تفاصيل صادمة)

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Native
الأربعاء، 04-08-2021 07:21 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان  لجلسة 8 سبتمبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
كشف أمر الإحالة أن المتهم  محمد .ع  وشهرته كابتن ألو 30 عاما، مدرب كرة قدم مقيم في بلوك 9 المشروع الأمريكي في حلوان  في غضون شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل عبدالله .م   وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دفعه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.
وأوضح أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بأخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين أولهما بأنه أشهر في وجهه سلاحا أبيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه إلى أمره كاشفا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والامساك بمواضع عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المجني عليه امتثل إلى أوامر المتهم  خوفا من افتضاح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر 18 عاما.
وأكد المجني عليه في أمر الإحالة أنه منذ بداية عام 2020  ونظرا لتفوقه  في رياضة كرة القدم فقد قام والده بالتسجيل له في نادي رياضي محل عمل المتهم في القضية حيث يعمل الأخير فيه مدربا واعتاد  التقابل مع المتهم في التدريبات التي جمعت بينهم وفي أحد الأيام طلب منه المتهم الحضور إلى مسكنه حتى يقوم بتسليمه مبلغ مالي وهاتفا محمول على سبيل المكافأة نظرا لتغلبهم على أحد الفرق الرياضية فامتثل له وبالدخول إلى شقته السكنيه فوجئ بالمتهم مشهرا في وجهه سلاح أبيض سكين مهددا إياه به وطلب منه خلع ملابسه والدخول إلى غرفة النوم فامتثل إلى أمره وحال إلى ذلك فقام المتهم بملامسة مواضع حساسه من جسده  وتلاحظ له قيام المتهم بتصويره في ذلك الوضع ففر هاربا.
 

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