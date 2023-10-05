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محمود حميدة يثير ضجة بوصلة رقص جريئة مع راقصة شهيرة(فيديو)

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محمود حميدة
الخميس، 05-10-2023 05:55 م


أشعل الفنان محمود حميدة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يؤدي وصلة رقص شرقي.

وظهر محمود حميدة في مقطع فيديو قصير، نشرته الراقصة أميرة حداد عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستجرام" وهو يرقص بجانبها في إحدى المناسبات، وأرفقت الراقصة الفيديو بتعليق قالت خلاله: "لا أستطيع تصديق ذلك.. مع الأسطورة".

وقد أثارت طريقة رقص محمود حميدة معها جدلا واسعا، وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي جاءت محملة بانتقادات لاذعة.

من هو محمود حميدة؟

ومن مواليد 7 ديسمبر 1953، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، ودفعه حبه للتمثيل للبحث عن فرصة في التلفزيون، وابتسم له الحظ عندما شارك في مجموعة من المسلسلات التليفزيونية منها" أبيض وأسود" و"الوسية".

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