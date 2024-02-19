الإثنين، 19-02-2024
10:32 ص
كشفت الفنانة ليلى علوي، تفاصيل إصابة المطرب محمد منير
بكسر في ذراعه الأيسر.
وقالت ليلى علوي، لحظة تقديمها محمد منير
في حفل "ليالي سعودية مصرية
" المقام بدار الأوبرا المصرية: "سقط وكُسرت ذراعه وجاء قبل لحظات من المستشفى، رغم هذا جاء حتى يمتعنا".
وشارك الفنان محمد منير
، في حفل "ليالي سعودية مصرية
"، وقال "منير" معلقا على إصابته: "هي أقدار الله. كنت سأكون حزينا لو لم أشارك في هذا الحفل العظيم.. أشكركم وأتمنى أن أستطيع إسعادكم قدر الإمكان".
وتأتي حفلات "ليالي سعودية مصرية
" بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بعدما أعلن تركي آل الشيخ تدشين صندوق "Big Time" الاستثماري لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام.
وكانت وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، كشفت تفاصيل التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ، وقالت: "هناك مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك بروتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة".