



هاجم الفنان محمد فراج، زوج شقيقة الفنانة داليا شوقي، من هاجموا أداء الأخيرة في مسلسل سفاح الجيزة.

ونالت الفنانة داليا شوقي انتقادات لاذعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أحد مشاهدها في مسلسل سفاح الجيزة الذي كان يعرض على منصة شاهد الرقمية.

واتسمت أكثر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية الشديدة، لا سيما أن المسلسل الذي كان يحكي عن قصة مستوحاة من الواقع حقق مردوداً جماهيراً كبيراً.

وخلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية استغل فراج الحديث، واتهم مهاجمين لشقيقة زوجته بتلقي أموال نظير ذلك.

وعلق قائلاً: "مفيش حد من اللي اتكلم بيفهم في الشغلانة كلها أكونتات وهمية وفيك، وتحس إنهم واخدين فلوس، الناس دي هتتكلم ليوم الدين والمهم إن القافلة تسير ".

وكانت أسرة الفنانة داليا شوقي قد انخرطت هي الأخرى في الدفاع عنها، حيث قامت الأم بالزود عن ابنتها من خلال منشور عبر "إنستغرام" قالت فيه: "إلى معشر قريش.. إلى عبدة الأصنام.. داليا شوقي ممثلة موهوبة وإنسانة تنبض مشاعر وأحاسيس".

تابعت: "المشهد محل الانتقاد.. كثيرون لم يتمنوا أن ينتهي بسبب صدقها فيه ولتفاعلهم وإحساسهم به"، وختمت: "برافو داليا أبدعت.. شكرًا وشابوه لك".

بعدها بأيام من دفاع الأم انضمت الفنانة بسنت شوقي شقيقة الفنانة داليا شوقي لقائمة المدافعين عنها، وصرحت خلال وجدها ضمن فعاليات العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" بطولة محمد فراج، قائلة "كما كان هناك نقد لاذع كان هناك كذلك إشادة بأدائها.. المشهد كان قويًا وأرى أن ما حدث موجة هجوم غير مبررة".