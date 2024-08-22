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محمد فؤاد: أنا والطبيب في طريقنا للصلح.. وبقولك للسوشيال ميديا بلاش هري

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الخميس، 22-08-2024 12:42 م


عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو خاص للفنان محمد فؤاد يتحدث فيه عن مبادرته لإنهاء الخلاف القائم مع الدكتور مصطفى سلامة، طبيب الطوارئ في مستشفى عين شمس التخصصي.

وأعرب فؤاد في الفيديو عن رغبته في الصلح مع الطبيب وحل النزاع بطريقة ودية، حيث وصف فؤاد الدكتور مصطفى بأنه ليس مجرد طبيب بالنسبة له، بل هو بمثابة أخ أو ابن.

وطالب الفنان محمد فؤاد بعدم الزج بالسوشيال ميديا في القضية وتركها للجهات المختصة للتعامل معها.

وقال فؤاد في الفيديو مخاطبا الجمهور والمعجبين وكل من يهمه الأمر: "أنا والدكتور مصطفى الآن في طريقنا للصلح، وأهيب بجميع المواقع الإلكترونية والجمهور أن يساندونا في حل هذه المسألة بعيدا عن السوشيال التي لا طائل منها سوى إثارة المشاكل وزيادة الخلافات".

وطمأن فؤاد الجميع بأن الأمور ستحل بصورة مرضية للجميع، وطلب من محبي الفنانين التحلي بالصبر وترك المساحة الكافية للجهات المعنية للتدخل وإنهاء الخلاف القائم. وأضاف: "نقول للسوشيال ميديا بطلوا هري بقَى".

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