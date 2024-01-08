محمد صلاح يوجه رسالة لاتحاد الكرة المصري قبل كأس أفريقيا

الإثنين، 08-01-2024
08:42 ص
نسمه عبد الوهاب
اكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة
أن كل الأمور بخير داخل المنتخب واللاعبين لديهم دفعة معنوية كبيرة بعد زيارة الرئيس بالأمس والكل في حالة تركيز من أجل تحقيق حلم المصريينو أوضح عبر برنامج الكابتن أحمد حسن على قناة dmc : «أنه ستكون رحلات جماهيرية لدعم المنتخب والوزير دكتور أشرف صبحي تواصل مع رجال أعمال من أجل محاولة توفير طائرات لتنظيم رحلات تشجيعية للجماهير لمساندة المنتخب .
وأشار الدرندلي أن محمد صلاح
أكد لهم أنه ختم مبارياته مع ليفربول
على أفضل مايكون حتي يأتي إلى المنتخب بروح معنوية عالية، وأنه لديه إصرار كبير لحصد اللقب في هذه النسخة.
واختتم أن هناك لائحة خاصة جيدة جدا، ولم نبخل بأي شيء في هذه اللائحة، وصرفنا جميع المكافأت القديمة للاعبين.