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بعد رده على سؤال عن "كلوب"

"محمد صلاح" يثير مخاوف مشجعي ليفربول: هذا ما يريده

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب
 
الأربعاء، 31-03-2021 04:45 م فتحي مجدي
أثار النجم المصري، محمد صلاح، مخاوف بين جماهير ليفربول الإنجليزي، من احتمالية تركه "الريدز" في موسم الانتقالات الصيفية، وذلك عندما سئل مؤخرًا عن طبيعة علاقته مع المدير الفني الألماني، يورجن كلوب.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن تقارير تشير إلى أن صلاح قد يغادر ليفربول خلال الانتقالات الصيفية، بعد أن ارتبط اسمه بمغادرة "الريدز" إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في صفقة محتملة.

وخلال مقابلة مع صحيفة "ماركا"، سُئل صلاح عن إمكانية اللعب في إسبانيا في المستقبل ورفض استبعادها، قائلاً: "ربما يومًا ما".

مع ذلك، فإن مشجعي ليفربول قلقون للغاية من رد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على سؤال حول كلوب، بعد أن جاءت إجابة باردة إلى حد ما.

إذ أنه عندما سئل عن علاقته مع المدير الفني الألماني، أجاب: "إنها علاقة طبيعية بين اثنين من المحترفين. هذه هي الطريقة التي أصفها".

ويعتقد مشجعو ليفربول أن النجم المصري يريد الرحيل هذا الصيف، حيث كتب أحدهم على "تويتر": "واضح كما يريد صلاح الخروج".

وكتب آخر: "أشعر أن صلاح سيغادر في أي وقت قريب، أينما ذهب، أتمنى له كل التوفيق".

ومن المقرر أن يغادر ليفربول إلى إسبانيا الأسبوع المقبل لخوض مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.
 

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