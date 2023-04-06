محمد صبحي: لقاح كورونا يسبب العقم.. ومتخصص يرد





علّق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على تصريحات الفنان محمد صبحي المثيرة للجدل.

وكان "صبحي" قال في تصريحات، إن جزءًا كبيرًا من تطعيمات كورونا يسبب العقم، موضحًا خلال مشاركته في برنامج "the nine show"، أن التطعيمات الموجودة في العالم بشكل عام هدفها تقليل عدد السكان.

وقال "حسني" في تصريحات صحفية تعليقصا على هذا الادعاء، إن هذا "الكلام مش مِن متخصص".

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن لقاحات كورونا لا يمكن أن تسبب العقم، موضحة أن "هذه إشاعة ارتبطت بالعديد من اللقاحات المختلفة، ولا صحة لهذه الشائعة، ولا يوجد لقاح يسبب العقم".

كما أكدت وزارة الصحة المصرية، أن لقاح فيروس كورونا لا يسبب العقم، ويمكن للسيدة التي تخطط للحمل أخذ اللقاح دون خوف.