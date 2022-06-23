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محمد الباز مهاجمًا مبروك عطية: «عبيط.. وبينا كلام كتير يا روح أمك»

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الباز
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الخميس، 23-06-2022 11:43 ص

هاجم الإعلامي محمد الباز، الداعية مبروك عطية بعد حديثه عن وجوب ارتداء الفتيات للحجاب للحفاظ على أرواحهن من القتل بعد حادثة الطالبة نيرة التي ذُبحت على يد زميها أمام جامعة المنصورة.

وقال الباز عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيس بوك" : يتحدث مبروك عطية كعبيط قرية ضل طريقه تتخطفه الشوارع. ويفتي كمراهق يفقد عقله عندما يجلس أمام الكاميرات".
وأضاف : " ويرد على معارضيه كمتشرد يرفع في وجوههم مطواة قرن غزال اعتقاداً منه أنه بذلك يخيفهم. ويبتذل نفسه على صفحات السوشيال ميديا ابتذالا ينافس به فتيات التيك توك".
واختتم : " لا يزال بيننا كلام كثير يا فاقد الأهلية. وتحياتي لروح الست الفاضلة أمك يا روح أمك .. فلا ذنب لها في أنها أنجبت مثلك".
وكان الداعية مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر علق على حادثة مقتل الطالبة نيرة قائلاً: "إذا كانت حياتك غالية، اخرجي من بيتك قُفة".


 

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