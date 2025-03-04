تفاجأ متابعو مسلسل "معاوية"، الذي يتناول حقبة تاريخية مهمة، بعدم ظهور اسم المخرج طارق العريان في شارة البداية أو النهاية، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب غيابه.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من العريان نفسه، حيث فضّل عدم الإدلاء بأي تصريحات توضح ملابسات الأمر.

كما لم يعلن فريق العمل عن أي أسباب واضحة وراء اختفاء اسمه، رغم تداول أنباء تشير إلى أن ذلك تم بناءً على رغبته.

يستعرض المسلسل فترة تاريخية مفصلية، تبدأ من الفتنة الكبرى بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورًا بانتقال الحكم إلى علي بن أبي طالب واستشهاده، ثم تولي الحسن بن علي، قبل أن يتنازل عن الخلافة لصالح معاوية بن أبي سفيان. وتتواصل الأحداث وصولًا إلى تولي يزيد بن معاوية واستشهاد الحسين بن علي في معركة كربلاء.

يضم المسلسل كوكبة من الفنانين، حيث يؤدي لجين إسماعيل دور معاوية بن أبي سفيان، فيما يجسد إياد نصار شخصية علي بن أبي طالب.

ويشارك في البطولة كل من أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة (هند بنت عتبة)، وائل شرف (عمرو بن العاص)، يزن خليل (عتبة بن أبي سفيان)، إضافة إلى عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وأسماء جلال (زوجة معاوية).

كما يشارك في العمل محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، وغانم الزرلي.

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وكان قد أُعلن سابقًا عن تولي طارق العريان مهمة الإخراج.