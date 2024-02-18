علق ربيع أبو حسن، على مقطع الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

وقال أبو حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "والله ده أقل حاجة يعملها الشعب المصري وأتمنى يكون عندي حاجة أغلى من كده".

وأضاف "كل يوم أسمع النشرة وما صدقت حاجة جت من رحتهم وقدرت أرمي على قد ما قدرت وكنت بدعي لهم ولقيت ناس بتدعيلي ودي حاجة سعدتني أوي"، مؤكدًا أنه تلقي العديد من الاتصالات التليفونية تحيه علي موقفه وشهامته حتي لو لم يكن يملك سوي قوت يومه.

وخلال المداخلة تبرع رجل الأعمال المصري أشرف شيحة بتكاليف رحلة حج لعم ربيع حسن، كما تعهد بشراء محل تجاري ليبيع فيه بضاعته.

من جانبه أشاد الإعلامي عمرو أديب، بموقف عم ربيع واصفا إياه بـ النموذج للمواطن المصري الحقيقي الصعيدي الشهم الذي أراد أن يساعد باي شئ فلم يجد إلا بضاعته التي يبيعها لكسب رزقه واستغني عنها لكي يرسلها لأهالي غزة، مضيفًا: "البرتقال بتاعك دهب يا عم ربيع".