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محافظ القاهرة يحذر من شراء شقق في هذه العقارات: ستتم إزالتها

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الإثنين، 03-02-2025 12:38 م

 

 

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إزالة المباني المخالفة، حيث تفقد البدء في إزالة العمارة المخالفة المكونة من 18 طابقًا الكائنة بشارع الهادي البشير بحي السلام أول.

رافق المحافظ، في الحملة، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.

كما أكد التصدي لكل أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين، إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، وشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

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