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متى يكون الزواج العرفي صحيحًا؟ أحمد عمر هاشم يرد

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الدكتور أحمد عمر هاشم
Native
Teads
الإثنين، 26-12-2022 12:23 م

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لا يشجع الزواج العرفي بدعوى ان العريس لا يكون لديه الإمكانيات.

 

وأوضح "هاشم" في لقائه ببرنامج،" رحلة أمل" المذاع عبر فضائية" الشمس"، أن الزواج العرفي لو استوفى شروطه يكون صحيحًا، وهذا بوجود ولي وشاهدي عدل وصداق وتتوافر فيه الأركان والشروط فيكون الزواج العرفي صحيحًا.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أنه في بعض الأحيان يدخل في الزواج العرفي أن الزوج يريد أن تستمر المرأة لما كانت تتقاضاه من معاش زوج فات ولو تزوجت رسميًا يسقط هذا فهذا ترتب عليه حصول مال بغير وجه حق، وإنسان يريد أن يتزوج عرفيا من أجل أن يتلافى ولي الأمر وهذا يكون باطلا، وهذا لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-قال" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

 

وأضاف "هاشم" أنه على الشاب ألا ينظر إلى متطلبات الحياة التي يوجد بها المفاخرة بالأثاث والرياش وما يقابل ذلك الأمر.

 

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