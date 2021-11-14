الأحد، 14-11-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالتعاون
مع مكتب جنوب سيناء
لإدارة التدريب المركزية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، نظم متحف
شرم الشيخ دورة تدريبية
لأمناء المتحف تحت عنوان "مدخل إلى آثار جنوب سيناء
"،
لإلقاء الضوء على آثار محافظة جنوب سيناء
وتاريخها عبر العصور المختلفة.
وأوضحت
ميريام ادوارد المشرف العام علي متحف شرم الشيخ
أن هذه الدورة امتدت لمدة ثلاثة أيام
تضمنت عددا من المحاضرات العلمية عن الفن الصخري وأهم مناطق النقوش بجنوب سيناء
ومدلولتها
السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى استعراض لأهم الاكتشافات الأثرية بمحافظة جنوب سيناء
، والمواقع الأثرية المختلفة بها، كما
تطرقت الدورة التدريبية إلى كيفية التسويق لمختلف المناطق السياحية بالمحافظة، حسب
البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وقد
شارك بهذه الدورة ١١ متدربا من أمناء المتحف،
والذين تكريمهم في ختام الدورة.