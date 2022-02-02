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ما هي الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم؟

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الأربعاء، 02-02-2022 01:07 م

كشف مجلس الذهب العالمي من خلال تقريره الذي نشره في يناير الماضي احتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب، وقد أظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35571.3 طن من المعدن.
ووفقا للبيانات فقد زاد إجمالي الاحتياطيات بنحو 11 طنا في تقرير شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث تمتلك 8133.5 طن، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (3359.1 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها تأتي فرنسا (2436.4 طن)، ومن ثم روسيا (2298.5 طن). وفقاً لموقع "روسيا اليوم".
أما عربيا، تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي هذا العام.
ويعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.
وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر يناير 2022:

 

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