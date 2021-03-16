ماذا فعلت ملكة بريطانيا حين وجدت "دودة" في طعامها؟

ماذا فعلت ملكة بريطانيا في طباخها حين وجدت "دودة" في الطعام؟

كشف تشارلز أوليفر - طاه سابق في القصر الملكي البريطاني - أن الملكة تعشق تناول السمك المدخن في وجبتي الإفطار والعشاء.



وقال أوليفر أنه حضر موقفا طريفا مع الملكة حين وجدت "يرقة" في السلطة الخاصة بها.



وأضاف: وجدت ورقة مقصوصة وعليه يرقة ومكتوب عليها (لقد وجدت هذه في طبق السلطة .. هل يمكنك أن تأكلها".



وأشار إلى أن هذه الرسالة اللاذعة كانت درسا كبيرا للطاهي الرئيسي في القصرالملكي.