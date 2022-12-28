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ماتت من الرعب..وفاة طبيبة بأزمة قلبية أثناء مطاردة الكلاب لها في حدائق الأهرام

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كلاب
Native
Teads
الأربعاء، 28-12-2022 09:08 ص

 

لقت طبيبة شابة مصرعها أمس الثلاثاء، في منطقة هضبة الاهرام بعد إصابتها بأزمة قلبية نتيجة خوفها لمطاردة الكلاب الضالة لها.

 

وفي التفاصيل ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء بالرحمة والمغفرة للطبيبة الشابة التي فارقت الحياة أثناء عودتها من عملها حيث طاردها عدد كبير من الكلاب الضالة التي تملأ مدينة حدائق الاهرام ما أدى لاصابتها بحالة من الرعب والفزع وحاولت الهرب منهم فطاردوها وسقطت على الارض حتى فارقت الحياة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول طبيبة شابة مصابة بأزمة قلبية وفارقت الحياة قبل إنقاذها.

وأشارت التحريات الأولية أنه أثناء سير الطبيبة في الشارع فوجئت بهجوم عدد من الكلاب الضالة عليها والاحاطة بها فحاولت الافلات منهم والجري في الشارع فطاردوها مسافة طويلة حتى انتابتها حالة رعب ادت لاصابتها بازمة قلبية ووفاتها.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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