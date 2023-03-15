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مأساة سعودية.. غرق 4 أطفال أمام عيني والدهم في سيول جازان(فيديو)

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الواقعة
Native
Teads
الأربعاء، 15-03-2023 09:55 ص

 

شهدت محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، جنوب السعودية، حادثة مأساوية؛ بعدما جرفت السيول 4 أطفال أمام عيني والدهم، ما تسبب في وفاة الأطفال الأربعة.

وبحسب وسائل إعلام، كان والد الأطفال يقود سيارته مرورا بوادي يسمى "أبو حتارة"؛ للوصول إلى قريته "مشلحة" التابعة لجازان، ثم غرقت المركبة وبداخلها الأسرة، واستطاع الأب النجاة، بينما جرفت السيول أبناءه، وفقا لما ذكرته "قناة الإخبارية".

 شاهد الفيديو هنا

وتسببت تلك الحادثة، في مصرع طفل وطفلة، تم انتشال جثمانيهما، ويتواصل البحث عن الطفلتين المفقودتين، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

 

وتداول نشطاء مقطع فيديو يرصد الواقعة، وفيه ظهرت السيول وهي تغمر الوادي، أثناء مرور السيارة قبل أن تغرق وداخلها الأسرة، وهو ما نشرته صحيفة "المرصد" السعودية.

 شاهد الفيديو بالضغط هنا  

ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى التي تشهدها القرية، فمعاناة الأهالي مستمرة منذ أكثر من 15 عاما، يطالبون خلالها بتوفير "طريق آمن" ليتمكنوا من الوصول لمنازلهم بالقرية عند جريان السيول.

 

وذكر مواطنون أنه ليس لديهم طريق آخر إلا أن يسلكوا الوادي ومع هطول الأمطار، يتم احتجازهم بالساعات، وقالوا إن "هناك مرضى، لا يستطيعون الخروج، كالمواطن الذي توفي وهو يراقب الإسعاف في الضفة الأخرى عاجزًا عن الوصول له".

 

وتحدث مراسل قناة الإخبارية عن معاناة أهالي القرية من "التصميم الغريب العجيب" للطريق، وقال إن "الأمر متكرر بالعديد من الأودية بمنطقة جازان".

 

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