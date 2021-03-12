مأساة.. تتوفى بعد 4أيام من حصولها على لقاح كورونا

الجمعة، 12-03-2021
10:05 م
فتحي مجدي
توفيت امرأة أمريكية، بعد 4 أيام من حصولها على جرعة ثانية من لقاح فيروس كورونا.
وحصلت كاسيدي كوريل
(39 عامًا) على لقاح "موديرنا"، حيث كانت تعمل فنيًا جراحيًا لجراحي التجميل المختلفين في ولاية يوتا، لكنها توفيت بعد أيام فقط من جرعتها الثانية.
وجاءت وفاتها المأساوية بعد وفاة أربعة أشخاص، في الوقت الذي أبلغ فيه 153 شخصًا من نفس الولاية عن ردود فعل سيئة بعد تلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".
على الرغم من الحالات المقلقة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها "لم تكتشف أنماطًا في سبب الوفاة من شأنها أن تشير إلى مشكلة سلامة لقاحات كوفيد – 19".
وحصلت المراة وهي أم لطفلة على اللقاح "دون تردد"، وفقًا لعائلتها التي قالت إنها على ما يرام بعد الجرعة الأولى.
لكن والد كسيدي، ألفريد هولي ( 69 عاما)، قال لقناة (News4SA)، إنها "مرضت على الفور" بعد تلقيها الجرعة الثانية في 1 فبراير.
وأضاف ألفريد، وهو طيار مقاتل متقاعد، إن كاسيدي أيقظته في منزل العائلة: "جاءت مبكرًا وقالت إن قلبها كان يتسابق وشعرت أنها بحاجة للذهاب إلى غرفة الطوارئ".
وأوضح أنها شعرت "بألم في مكان الحقنة"، ثم "بدأت تمرض، ثم بدأت تشتكي من أنها كانت تشرب الكثير من السوائل لكنها لا تستطيع التبول".
وبدا أن كاسيدي في تحسن في اليوم التالي، حيث انضمت إلى أختها الكبرى كريستين للتسوق لكنها كانت مريضة مرة أخرى في المساء.
وقال إنه بعد يومين من لزومها الفراش، نقلها إلى المستشفى حيث كشف فحص الدم "أنها كانت مريضة للغاية، وكبدها لا يعمل. لقد كانت صدمة تامة وكنت خائفًا من إخبار زوجتي".
وقام الأطباء بنقلها جوصا لإجراء عملية زرع كبد طارئة والتي قدمها والداها أجزاءً لتزويدها ولكن الكبد والكلى والقلب توقفوا عن العمل، على الرغم من عدم شكواها من مشاكل صحية من قبل.
وتابع والدها الحزين: "كانت بصحة جيدة - سعيدة ونشطة. أعظم أم رأيتها في حياتك".
ولم يصدر التقرير الطبي بعد حول تشريح الجثة الكامل الذي يعتقد ألفريد أنه سيظهر شيئًا ما في اللقاح قتلها.
ولم يمنعه ذلك من الحصول على جرعته الثانية رغم توسل حفيدته إليه ألا يفعل.