الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

مأساة.. أب يسقط جثة هامدة بعد رؤية جثة ابنه المشنوق

Capture
ا
Native
السبت، 16-10-2021 01:04 م

شهدت منطقة المعادي ، أمس الجمعة، واقعة مأساوية إذ توفي أب فورا بعد رؤية جثة نجله المنتحر شنقا، في غرفة نومه.
تلقت الشرطة بلاغا بالعثور على مراهق مشنوق داخل غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، فانتقلت إلى مكان الواقعة وعثرت على جثة الصبي أدهم.س.ن (14 سنة)، مشنوقًا بحبل معلق في سقف غرفة نومه، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات بجثة المتوفى.
وأثناء قيام الشرطة بالمعاينة، حضر والد الطفل، وبمشاهدة ابنه مشنوقا على هذه الحالة، وهو جثة هامدة ومعلقا في سقف غرفة النوم، سقط على الأرض، وبفحصه تبين أنه فارق الحياة.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم