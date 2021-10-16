مأساة.. أب يسقط جثة هامدة بعد رؤية جثة ابنه المشنوق

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شهدت منطقة المعادي ، أمس الجمعة، واقعة مأساوية إذ توفي أب فورا بعد رؤية جثة نجله المنتحر شنقا، في غرفة نومه.

تلقت الشرطة بلاغا بالعثور على مراهق مشنوق داخل غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، فانتقلت إلى مكان الواقعة وعثرت على جثة الصبي أدهم.س.ن (14 سنة)، مشنوقًا بحبل معلق في سقف غرفة نومه، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات بجثة المتوفى.

وأثناء قيام الشرطة بالمعاينة، حضر والد الطفل، وبمشاهدة ابنه مشنوقا على هذه الحالة، وهو جثة هامدة ومعلقا في سقف غرفة النوم، سقط على الأرض، وبفحصه تبين أنه فارق الحياة.