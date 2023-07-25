"لو راجل اطلع اتكلم واعترف".. رسالة نارية من تامر أمين لـ"الشيبي"





علق الإعلامي تامر أمين على واقعة ضرب حسين الشحات للاعب بيراميدز، مشيرا إلى رغم خطأ حسين الشحات في واقعة ضرب لاعب بيراميدز، إلا إنه تم عقابه مرتين، حيث تم إيقاف الشحات مبارتين وتغريمه ٢٠ ألف جنيه بسبب صفعته لـ "الشيبي"، مضيفا أن اعتراف الشحات بخطئة للشيبي واعتذاره له خير دليل على إنه "لاعب محترم وأصيل".

ووجه، أمين من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، سؤالا لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز هل تم سبه لوالدة الشحات وزوجته أم لا ويطالبه بالظهور والاعتراف بخطئة وسبه لوالدة وزجة حسين الشحات قائلا: "لو راجل اطلع وقول".