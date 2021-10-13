لميس الحديدي عن ميكروباص الساحل:« أنا مش لقيطة.. وأمي مش ناهد شريف»
لميس الحديدي
Native
الأربعاء، 13-10-202112:30 م
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الشائعات المثارة بأن
والدتها الفنانة الراحلة ناهد شريف المعروفة باسم "سيدة الإغراء"، مؤكدة
أنها تعاني من هذه الشائعة رغم نفيها، كما ردت على شائعة العثور عليها وهي طفلة أمام
مسجد.
وانتهزت لميس الحديدي، مداخلة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،
للتعليق على حادث سقوط ميكروباص في النيل، بأن الدلائل تشير أن كل ما قيل شائعات،
وقالت أنها أكثر من تعاني من الشائعات وأصبحت شائعة أن والدتها ناهد شريف لصيقة
بها.
وأكّدت خلال – في وقت سابق- تقديم إحدى حلقات برنامجها «كلمة
أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أنَّها خرجت في أكثر من مناسبة لنفي
كل ما يُقال بشأن قرابتها للفنانة الراحلة، مشددة على أنَّها «من عائلة محافظة جدًا»،
ورغم ذلك إلا أنَّ هذه الشائعة مشهورة إلى حد أن أي شخص يجري بحثًا عبر الإنترنت عن
«والدة لميس الحديدي» تظهر له على الفور صورة الفنانة ناهد الشريف، حسب قولها.
وأكملت الحديدي: «أمي مش ناهد الشريف، ووالدتي دائمًا تطلب
مني نفي تلك الشائعة، ده كلام فارغ، وبعمل كدا رغم إننا اتعودنا في شغلنا مننفيش كلام
لا يليق نفيه، موضحة أنَّها ليست الشائعة الوحيدة التي لاحقتها، فسبق أنَّ قيل إن أسرتها
وجدتها أمام باب أحد المساجد، لافتة إلى أنَّ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت تداعب
والدتها حينما تقابلها وتقول لها «أهلا مدام ناهد شريف».
واشتهرت الفنانة الراحلة ناهد الشريف بأدوار الاغراء التي
قدمتها في فترة السبعينات، حيث قدمت أدوارًا أثارت الجدل مثل دورها في فيلم «ذئاب لا
تأكل اللحم»، الممنوع من العرض، قبل وفاتها متأثرة بسرطان الثدي عن عمر ناهز 39 عامًا.