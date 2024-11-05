الأربعاء 06 نوفمبر 2024
توقيت مصر 11:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المتحدث العسكري يعلن تفاصيل استشهاد ضابطين في تحطم طائرة

بعد عامين من حكم الإعـ.ـدام.. تطور مفاجئ في قضية قاتل ابنة خاله

نتنياهو يطيح بوزير الدفاع وسط غضب عارم ويكشف السبب

جريمة بولاق..الإيجار القديم ينهي حياة رجل ويضع شقيقه في العناية المركزة

لماذا وصل سعر الدولار إلى رقم قياسي لأول مرة منذ 80 يوماً؟

تحرك عاجل بعد قرار سفر النساء للسعودية بشروط معينة

فيديو أحدث ضجة.. مسؤول يعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات مسؤولين كبار

إنبي يقطع إعارة لاعبه للزمالك:"بيتريقوا عليه"

لميس الحديدي: أسعار الغاز ارتفعت قبل مغادرة مديرة صندوق النقد

ماذا قال طبيب النساء المتهم بمضاجعة بناته الثلاثة أثناء محاكمته؟

لميس الحديدي: أسعار الغاز ارتفعت قبل مغادرة مديرة صندوق النقد

1886560_0
ا
الثلاثاء، 05-11-2024 12:25 م

 

 

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لا يجب أن تغرّنا التصريحات البروتوكولية لكريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد؛ فقد كانت متوقعة.

 

وأضافت الحديدي، في منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع X، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، شهدت لقاءات لجورجيفا؛ لم تقتصر على المسؤولين الحكوميين، بل شملت أيضاً ممثلي القطاع الخاص والشركات الناشئة، قائلةً: "هؤلاء هم أصحاب الممارسة الحقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد نماذج للأرقام".

 

وتطرقت الحديدي إلى جملة لفتت انتباهها في تصريحات مديرة الصندوق؛ حيث قالت جورجيفا للمصريين: "ستجنون ثمار الإصلاح"، وعلقت الحديدي على هذه العبارة بقولها إن مديرة الصندوق لم توضح متى وكيف سيحدث ذلك؟ مشيرةً إلى أن تلك الجملة هي نفسها التي يسمعها المصريون 2016.

 

واختتمت الإعلامية: قبل أن تغادر كانت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل قد زادت!

إقرأ ايضا

Capture

المتحدث العسكري يعلن تفاصيل استشهاد ضابطين في تحطم طائرة

Capture

بعد عامين من حكم الإعـ.ـدام.. تطور مفاجئ في قضية قاتل ابنة خاله

ن

جريمة بولاق..الإيجار القديم ينهي حياة رجل ويضع شقيقه في العناية المركزة