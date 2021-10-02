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لموظفين الحكومة والقطاع الخاص.. 12يوم إجازة في أكتوبر

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السبت، 02-10-2021 10:36 ص

يشهد شهر أكتوبر الحالي 12 يوم إجازة للموظفين في الحكومة و القطاع الخاص وذلك ما بين إجازات أسبوعية أو مناسبات رسمية.
وتأتي أيام الاجازات الرسمية في شهر أكتوبر، يوم الأربعاء الموافق  6 أكتوبر وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة، والاثنين 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.
واعتادت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في الفترة الأخيرة على ترحيل الإجازات التي تصادف منتصف الأسبوع أو بدايته حتى نهاية الأسبوع، ووفقا لهذا النهج من المقرر أن يتم ترحيل إجازتي انتصارات أكتوبر والمولد النبوي حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع بالنسبة لكل منهما.
ويتضمن شهر أكتوبر الحالي 10 أيام إجازة أسبوعية، حيث بدأ الشهر أمس الجمعة وينتهي يوم الأحد الموافق 31/10/2021 بواقع 5 أسابيع خلال شهر أكتوبر.
 

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