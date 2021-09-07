الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

لمن يعانون سرعة القذف.. أطعمة تؤخر القذف لدى الرجال حتى 15 دقيقة

PreMatureEjaculation22
ا
Native
الثلاثاء، 07-09-2021 03:28 م


كشف الدكتور سعود الشهري، عن نسبة سرعة القذف بين الرجال، والأطعمة التي تساعد على تأخير القذف.
وقال “الشهري” في فيديو نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”:”30% من الرجال يعانون من سرعة القذف، و 10% فقط ممن يذهب للطبيب أو يسأل عن نفسه فلا تقلق”.
وأشار:”من الناس يتوقع ويعتقد أن عنده سرعة قذف الموضوع غير صحيح وهو مقيمه خطأ، وسرعة القذف باختصار أن يتم عملية القذف بعد بداية الجماع في أقل من دقيقة وهنا يسمى سرعة قذف ولكن إذا تم القذف بعد دقيقة فيما فوق فهذا شئ طبيعي”.
وأوضح أن “الأدوية التي تستخدم لسرعة القذف مثل الكريمات الموضوعية والبخاخات وهذه تؤخر من 10 دقائق إلى 15 دقيقة وفي أدوية ثانية”.
ولفت:”هناك أطعمة تساعد على تأخير  القذف لأنها غنية بالزنك والماغنيسيوم مثل المحاريات وحبوب الصويا والزبادي والسبانخ وحبوب الفاصوليا الكلوية وحبوب الياقطين وبذور السمسم أيضا ولحم البقر ولحوم الضأن والحمص والبازلاء والشوكولاته الداكنة واللوز والثوم، بالإضافة إلى بعض التمارين”.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

Capture

أشهر خبير حجامة: 5 أطعمة من يتناولها لن يذهب إلى المستشفى

download

كاتب سعودي: تطلب شيء عجيب في ذروة المعاشرة