لمن يعانون سرعة القذف.. أطعمة تؤخر القذف لدى الرجال حتى 15 دقيقة

الثلاثاء، 07-09-2021
03:28 م
كشف الدكتور سعود الشهري، عن نسبة سرعة القذف
بين الرجال
، والأطعمة
التي
تساعد على تأخير القذف.
وقال “الشهري” في فيديو نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”:”30% من الرجال
يعانون من سرعة القذف
، و 10% فقط ممن يذهب للطبيب أو يسأل عن نفسه فلا تقلق”.
وأشار:”من الناس يتوقع ويعتقد أن عنده سرعة قذف الموضوع غير صحيح وهو مقيمه
خطأ، وسرعة القذف
باختصار أن يتم عملية القذف بعد بداية الجماع في أقل من دقيقة
وهنا يسمى سرعة قذف ولكن إذا تم القذف بعد دقيقة فيما فوق فهذا شئ طبيعي”.
وأوضح أن “الأدوية التي تستخدم لسرعة القذف
مثل الكريمات الموضوعية
والبخاخات وهذه تؤخر من 10 دقائق إلى 15 دقيقة وفي أدوية ثانية”.
ولفت:”هناك أطعمة
تساعد على تأخير القذف لأنها غنية بالزنك والماغنيسيوم مثل المحاريات وحبوب الصويا والزبادي
والسبانخ وحبوب الفاصوليا الكلوية وحبوب الياقطين وبذور السمسم أيضا ولحم البقر
ولحوم الضأن والحمص والبازلاء والشوكولاته الداكنة واللوز والثوم، بالإضافة إلى
بعض التمارين”.