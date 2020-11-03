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لماذا اتصل الشيخ الشعراوي بمريم فخر الدين فجرا؟

الشعرواي
لماذا اتصل الشيخ الشعراوي بمريم فخر الدين فجرا؟
 
الثلاثاء، 03-11-2020 07:42 ص خلود عادل
تحل اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر ذكرى رحيل الفنانة مريم فخر الدين التي غادرت دنيانا سنة 2014 .

وحكت مريم في حوار سابق لها إنها لم تكتشف أنها مسلمة إلا في سن الخمسين حيث كان والدها مسلم و والدتها مجرية مسيحية وألحقتها بالمدرسة الألمانية التي لم تسألها عن ديانتها.

وأضافت: كنت أقوم بتمثيل أحد الأدوار وطلبوا مني قراءة الفاتحة فلم أستطع فكتبوها لي ، وبعدها اتصلت بالفنانة شادية لأسألها عن بعض الأمور التص تخص الإسلام .

واستدركت: يومها فجرأ فوجئت باتصال من الشيخ الشعراوي يعلمني فيه كيفية الصلاة.
 

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