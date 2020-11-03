لماذا اتصل الشيخ الشعراوي بمريم فخر الدين فجرا؟

الثلاثاء، 03-11-2020
07:42 ص
خلود عادل
تحل اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر ذكرى رحيل الفنانة مريم فخر الدين
التي غادرت دنيانا سنة 2014 .
وحكت مريم في حوار سابق لها إنها لم تكتشف أنها مسلمة إلا في سن الخمسين حيث كان والدها مسلم و والدتها مجرية مسيحية وألحقتها بالمدرسة الألمانية التي لم تسألها عن ديانتها.
وأضافت: كنت أقوم بتمثيل أحد الأدوار وطلبوا مني قراءة الفاتحة فلم أستطع فكتبوها لي ، وبعدها اتصلت بالفنانة شادية
لأسألها عن بعض الأمور التص تخص الإسلام .
واستدركت: يومها فجرأ فوجئت باتصال من الشيخ الشعراوي يعلمني فيه كيفية الصلاة.