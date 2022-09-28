لدغها في منطقة حساسة.. ثعبان ينهي حياة سيدة داخل حمام منزلها بالجيزة

الأربعاء، 28-09-2022
10:11 ص
تعرضت سيدة لهجوم ثعبان داخل حمام منزلها بمركز اطفيح
بالجيزة، حيث قيل أنه
لدغها في منطقة حساسة من جسدها ما ادى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.
وأفاد مستشفى أطفيح المركزي في إخطار لمديرية أمن الجيزة بأن ربة منزل في
عقدها الرابع لقيت مصرعها مصابة بلدغة ثعبان.
وأجرت جهات التحقيقات تحرياتها التي أسفرت عن أن السيدة لقيت مصرعها بعد
تعرضها للدغة ثعبان داخل منزلها.
وفور الحادث، أسرع زوجها إلى نقلها لمستشفى أطفيح المركزي لتداركها بالعلاج
اللازم، غير أنها لقيت مصرعها فور وصولها إلى المستشفى.
واستدعت النيابة العامة زوج المتوفاة لسماع أقواله في الواقعة، وقال إن
زوجته ماتت بسبب لدغة ثعبان بعد دخولها المرحاض في منزلها، نافيا وجود أي شبهة
جنائية.