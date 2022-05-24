الخميس 26 مايو 2022
توقيت مصر 00:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

بمنشار كهربائي.. فيديو متداول لفلسطيني يهدد سعوديًا قبل القبض عليه

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

شاهد.. محمد النني يجدد لـ أرسنال بحضور زوجته

موسيماني يستفز الوداد المغربي بطريقة ماكرة ويثير غضب المغاربة

اعترافات قاتل زوجته: وضعت هاتف على الثلاجة فصدمت بما حدث بينها وبين عشيقها في المطبخ

«الرسول لعن من قام به».. داعية يهاجم فنانًا شهيرًا بسبب ما فعله أمام الكعبة والأخير يرد

5 مواضع يُحرم إتيان الزوجة فيهم.. تعرف عليهم

ADS
 

لتحصيل 7 مليار جنيه.. تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

Papierosa_1_ubt_0069
سجائر
Native
Teads
الثلاثاء، 24-05-2022 09:06 ص

كشف  إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن زيادة مرتقبة لأسعار السجائر خلال الفترة المقبلة بقيمة 2 جنيه للعلبة ، دون الإفصاح عن موعد الزيادة، لافتا إلى أن تلك الزيادة نظرا لرغبة الدولة فى تحصيل 7 مليارات جنيه قيمة ضريبية زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الإمبابى – حسب صدى البلد-  إلى أنه فيما يتعلق بالمعسل فإنه مازال ثابتا فى سعره على الزيادات الأخيرة، ولا يوجد أى زيادة مرتقبة، موضحا أنه مقرر كتابة أسعار السجائر والمعسل على العبوات بداية من شهر يوليو 2022 المقبل، على أن تنتهى الشركات من كتابة الأسعار بنسبة 100٪ خلال شهر أكتوبر 2022 القادم، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك

ونوه الإمبابى أنه بجانب الأسعار سيتم طباعة رمز الاستجابة السريع على عبوات السجائر والمعسل بحيث يتم اتصال المستهلك بالموقع الإلكتروني لكل شركة، لمعرفة  على الأسعار الرسمية، وعدم الخضوع لأي ابتزاز أو جشع من جانب التجار.
 

إقرأ ايضا

1597573_0

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

عمرو واكد

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

3-223

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

أخبار متعلقة

مشتريات-الشهر-من-السوبر-ماركت-1

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات