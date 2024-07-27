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لبست الكفن بدلا من فستان الفرح.. وفاة عروس قبل أيام من زفافها بالغربية

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السبت، 27-07-2024 10:14 ص نسمه عبد الوهاب
حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية، عقب وفاة ميادة ماهر قطب، 18 سنة، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
وقالت هدى منعم، إحدى جيران العروس، إن الفتاة كانت تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض وفجأة عانت من حالة صحية سيئة ودخلت على إثرها المستشفي، وبعد عدة أيام توفيت إثر أزمة قلبية.

وأشارت إلى أن المتوفاة كانت مخطوبة وتستعد للزواج خلال الفترة القادمة قائلة: "دي كانت زي الملائكة وكانت تستعد لإتمام الزواج خلال الفترة القادمة ومحدش مصدق إنها ماتت".

كان أهالي قرية الشين شيعوا مساء الخميس، جثمان ميادة ماهر قطب، إلى مثواها الأخير في مقابر أسرتها وسط حالة من الحزن والأسى على فراقها داعين الله أن يتغمدها برحمته.

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