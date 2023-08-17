كيم كاردشيان مصر.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار في ظهور مثير وجرئ

شاركت الفنانة الشابة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خطفت من خلالها الأنظار إليها.ونشرت سماحة، الصور عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا.وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "كيم كارديشيان مصر" ، "حلويات الحلويات" ، "جميلة جدا"، "العسل"، "زي القمر" .يذكر أن، آية سماحة متزوجة من محمد السباعي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وشقيق الفنانة ناهد السباعي.آخر أعمال آية سماحة الفنية هو مشاركتها بمسلسلي "الصفارة" و "كامل العدد"، وعُرضا ضمن موسم رمضان الماضي، وحققا نجاحا كبيرا.وتشارك "سماحة" حاليا بمسلسل "سيب وأنا أسيب" الذي يعرض عبر منصة "شاهد"، وهو بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وعدد من الفنانين.من ناحية أخرى، تنتظر "سماحة" عرض مسلسل "حدث بالفعل" الفترة المقبلة، وهو من بطولة ماجد المصري وغادة عبد الرازق ونخبة من نجوم الفن ومن تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي.