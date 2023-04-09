الأحد، 09-04-2023
09:48 ص
اختتمت
الحلقة الـ 17 من مسلسل جعفر العمدة
بطولة الفنان محمد رمضان، بنهاية مثيرة فتحت مجالًا
للتساؤلات بين المشاهدين عن كيفية زواج وداد
(جوري بكر) من شوقي فتح الله (منذر رياحنة)
رغم بقاءها على ذمة الفنان أحمد فهيم "سيد" شقيق جعفر العمدة
.
وضع
المحامي رمضان محمد المختص بقضايا الأسرة في منشور له عبر "فيسبوك" تفسيرًا
قانونيًا لما جرى لاكتمال زواج وداد
وشوقي، ملخصًا التفاصيل في جملة "إعلان دعوى
الخلع ملاكي".
وقال
المحامي إن وداد رفعت دعوى خلع على زوجها سيد واتفقت مع المحضر على إعلان الخصم عبر
عنوان وهمي غير متواجد فيه الزوج ويدون ملاحظته "المسكن مغلق".
وفيما
يتعلق بمقدم الصداق الذي أوجبه القانون على الزوجة بعرضه على الزوج لقبول دعوى الخلع،
فمن الممكن أن تكون اتفقت وداد مع المحضر بالتسجيل في محضر الاستلام أنه انتقل وقابل
الزوج وعرض عليه مبلغ مالي لكن الأخير رفض الاستلام والتوقيع على الإنذار.
وأوضح
المحامي بمحاكم الأسرة أنه بتلك الإجراءات يمكن خلع الزوج دون علمه، ومن بعدها يحق
لوداد الزواج من آخر دون أي مسؤولية قانونية عليها، منوهًا أنها بالأكيد رفعت دعوى
الخلع وهي لا تزال مع سيد في منزله دون علمه ووعي منه وبعدما حصلت على الحكم تمكنت
من استخراج قسيمة طلاق وهربت.
وعن
الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ لها شقيق جعفر العمدة
، فيمكنه رفع دعوى بطلان حكم
لحين ثبوت عدم استلامه أي إنذار من المحضر، ولحين ذلك لا يمكن الطعن على حكم الخلع
أو إيقافه باعتباره نهائيًا لا يجوز الاستئناف عليه.
المقطع
الذي اختتمت به حلقة اليوم السبت لقي تفاعلا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي
دون تفسير قانوني لما بدر من الفنانة جوري بكر "وداد" بزواجها من شوقي فتح
الله.
مسلسل
"العمدة" من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، منة فضالي، مي كساب،
هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، تامر عبدالمنعم، وطارق الدسوقى، وغيرهم، والعمل
من تأليف وإخراج محمد سامي.