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كيفية استخراج 3 بطاقات ائتمان من البنك الأهلي بالمجان ....تفاصيل

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بطاقات
السبت، 16-09-2023 12:18 م نسمه عبد الوهاب
بطاقة ماستركارد من البنك الأهلي

اصدر البنك الأهلي المصري بطاقة ماستركارد والتي تعد من أكثر بطاقات الائتمان انتشارا في الاستخدام المحلي والسحب النقدي، بفترة سماح على المشتريات حتى 55 يومًا، على أن يصل رسوم استخراج البطاقة إلى 25 جنيهًا، وتتيمز بطاقة ماستركارد بأنها تتيح إشعارات الرسائل بشكل مجاني دون رسوم على الهاتف الخاص بالعميل.

بطاقة فيزا كلاسيك من البنك الأهلي

تنتشر بطاقة فيزا كلاسيك محليا ودوليا، بحد ائتماني أقصى 9999 جنيهًا، وتصل فترة السماح على المشتريات حتى 55 يومًا. ويبلغ ورسوم استخراج بطاقة فيزا كلاسيك من البنك الأهلي إلى 25 جنيهًا، كما تسمح بارسال إشعارات الرسائل القصيرة مجانيا.

ماستركارد مصر للطيران

يمكن استخدام بطاقة مصر للطيران من البنك الأهلي في السحب المحلي والدولي، بحد ائتماني أقصى 9999 جنيه، على أن يصل رسوم البطاقة الاضافية 25 جنيهًا، وتسمح بخدمة إشعارات الرسائل القصيرة المجانية.
فتح حساب بالمجان في البنوك
كما أتاحت البنوك العاملة في مصر خدمة فتح حساب مجاني بدون حد أدنى للرصيد لتشجيع وجذب الشرائح الاجتماعية المختلفة للجهاز المصرفي.
خطوات فتح حساب مجاني في البنوك
التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك الراغب في فتح الحساب به
تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
تقديم إيصال مياه أو كهرباء
الكشف عن نوعية الوظيفة الي تعمل بها ومفردات المرتب
تقديم بطاقة ضريبية أو سجل تجاري بالنسبة لأصحاب المهن الحرة

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