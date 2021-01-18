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كويتي يكشف معلومة محرجة عن فجر السعيد .. وهكذا دافعت عن نفسها

فجر السعيد
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الإثنين، 18-01-2021 08:14 ص المصريون
تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لهجوم شديد بسبب انتقادها لشاب (بدون) يعيش في الكويت حاول الانتحار لعدم قدرته على تركيب تقويم لأسنانه مما أثار ضجة في بلادها.

كثير من التعليقات هاجمت فجر السعيد لكن يبدو أن تعليق معين استفزها من بين كل التعليقات وجعلها ترد عليه.

وقال المتابع : من تملك : رولز و قناة وطيارة خاصة وملايين وبعد عن الله طبيعي يكون هذا ردها . اللهم أعوذ بوجهك الكريم من قساوة القلب.

وردت فجر قائلة: للأسف ماعندي رولز ولا طياره خاصه الله يسمع منك ويصيرون عندي بجهدي وتعبي ودايماً احمد الله على نعمة الكويت واني كويتيه والصباح حكامي وما اچذب وادعي الظلم والجوع واسناني مجملتها بـ900 دينار .. مايفكر بالتجميل الا الشبعان مهووووووو.
 

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