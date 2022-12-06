كوريا الشمالية.. إعدام طالبين بالرصاص في ساحة عامة لسبب صادم

الثلاثاء، 06-12-2022
09:35 ص
أعدمت كوريا
الشمالية مراهقين رميا بالرصاص لقيامهما بمشاهدة وتوزيع أفلام لكوريا الجنوبية
.
تم إطلاق النار
على الصبيين ، اللذين يعتقد أنهما يتراوح عمرهما بين 16 و 17 عامًا ، أمام السكان
المحليين المذعورين في مدينة هايسان ، على الحدود مع الصين . حسب الديلي ميل.
وأكد مصدران
أُجبرا على مشاهدة عمليات الإعدام ما حدث لإذاعة آسيا الحرة.
قال أحدهما:
تجمع سكان حيسان في مجموعات على المدرج، ووضعت السلطات الطالبين المراهقين أمام
الجمهور وحكمت عليهما بالإعدام وأطلقت عليهما النار على الفور.
وقال مصدر أن أي
شخص يُقبض عليه وهو يوزع أو يبيع أفلامًا كورية جنوبية يمكن أن يواجه عقوبة
الإعدام ، حتى لو كان قاصرًا.