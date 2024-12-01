كواليس أولى جلسات محاكمة هدير عبدالرازق.. ووالدها: مين اللي سرب الفيديو؟

شهدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، انعقاد أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، المتهمة بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من غياب المتهمة عن الحضور، إلا أن الجلسة حملت العديد من التفاصيل واللحظات المثيرة.

قرار التأجيل ومرافعة الدفاع

قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 ديسمبر المقبل، لإتاحة الفرصة لفريق الدفاع للاطلاع على أوراق القضية وتحضير المرافعات، غياب هدير عن الجلسة أثار استفسارات، إلا أن والدها، الذي حضر نيابة عنها، أكد أن حضورها غير إلزامي في هذه المرحلة، مؤكدا على التزامها بالإجراءات القانونية.

تصريحات والد المتهمة

خلال الجلسة، تحدث والد هدير عبدالرازق للإعلاميين، مقدمًا رواية دفاعية تحمل الكثير من العاطفة والغضب. "أنا سبت حق بنتي لربنا"، بهذه الكلمات عبّر عن غضبه تجاه من يقف وراء تسريب الفيديو الذي تسبب في هذه الأزمة، متسائلًا: "مين اللي سرب الفيديو؟".

وأكد أن الفيديو الذي وُصف بالمسيء ألحق أضرارًا كبيرة بسمعة ابنته، لكنه رفض أن يكون هذا مبررًا للتجريح أو التشهير بها.

كما شدد والد هدير على أن ابنته ليست متهمة بأي قضايا أخرى، مضيفًا: "دي أول مرة تحصل فيها حاجة زي كده"، ورفض بشدة أي إساءة لابنته، واصفًا ذلك بأنه تعدٍ على الأعراض قائلا: "دي أعراض ناس".

الاتهامات

القضية تدور حول مجموعة من التهم الموجهة لهدير عبدالرازق، أبرزها، نشر صور ومقاطع خادشة للحياء تخالف القيم المجتمعية عبر حساباتها على مواقع التواصل، وارتكاب أفعال فاضحة تُعتبر انتهاكًا للآداب العامة، وإنشاء حسابات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب الأفعال المنسوبة إليها.

وتستند التحقيقات إلى مواد منشورة عبر حساباتها على "فيسبوك"، "إنستجرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك"، التي وُصفت بأنها تتضمن عبارات وإيحاءات حسية تتجاوز المقبول اجتماعيًا.